Cronaca

Il sindaco di Cutro: «Perché non saremo parte civile nel processo sui mancati soccorsi per il naufragio»

«Quelle del naufragio sono immagini indelebili ma non mi alletta adesso trovare dei capri espiatori». Il sindaco di Cutro Antonio Ceraso, ospite di Buongiorno in Calabria, ricorda l’alba tragica del 26 febbraio 2023, i corpi sulla spiaggia di Steccato, la morte di 94 migranti tra cui molti bambini ma non crede che partecipare al processo che cerca di ricostruire eventuali falle nei soccorsi sia una questione prioritaria.