Cronaca

Incendio dietro al centro commerciale Due Mari

Un denso fumo nero si è levato questa mattina alle spalle del centro commerciale Due Mari, in località Comuni Condomini nel comune di Maida. Il fuoco ha aggredito inizialmente delle sterpaglie e un canneto per poi propagarsi e incendiare anche una giostrina per bambini. Il fumo nero è dovuto sia al materiale plastico della giostrina che ai rifiuti che si trovavano nel canneto. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Lamezia Terme, fornita di autobotte, che ha domato il rogo.