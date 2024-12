Cronaca

Incendio distrugge casa in pieno centro Nicotera Marina

Un incendio ha distrutto un appartamento in pieno centro a Nicotera Marina. Secondo le prime informazioni, le fiamme potrebbero essere partite da una stufa. A fuoco l’intero primo piano di uno stabile nei pressi di piazza del mercato, quasi completamente distrutto il tetto. Quando è scoppiato il rogo, all’interno dell’appartamento vi era una persona che è fortunatamente riuscita a uscire e mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, consistente il dispiego di forze per far fronte all’incendio: presenti due squadre del Comando provinciale di Vibo, una del distaccamento di Ricadi e una proveniente da Polistena. Le fiamme, ben visibili anche da Nicotera superiore, al momento risultano essere sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.