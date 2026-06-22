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Incidente sul lavoro a Scalea, ferito operaio

Questa mattina a Scalea, un uomo è rimasto ferito durante lo svolgimento di alcuni lavori nell'area del Comune di Scalea. L'operaio sarebbe stato travolto da una lastra di vetro.

22 giugno, 2026
Tag
Scalea · incidente sul lavoro
Cronaca

Incidente sul lavoro a Scalea, ferito operaio

22 giugno 2026
Ore 19:00
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Cronaca

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22 giugno 2026
Ore 19:00
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22 giugno 2026
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22 giugno 2026
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21 giugno 2026
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21 giugno 2026
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20 giugno 2026
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19 giugno 2026
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19 giugno 2026
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19 giugno 2026
Ore 13:53
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18 giugno 2026
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18 giugno 2026
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18 giugno 2026
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17 giugno 2026
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17 giugno 2026
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17 giugno 2026
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16 giugno 2026
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