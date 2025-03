Cronaca

«Io fuori dal tunnel ma ho visto troppi morire»

Nei giorni scorsi la morte per overdose di due cugini di Falerna. Una vicenda che ripropone in tutta la sua gravità la piaga della droga in Calabria. Abbiamo sentito un ex tossicodipendente, oggi in trattamento, che ha voluto lanciare un messaggio di speranza