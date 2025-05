Cronaca

L'emozione di Francesco De Marco, alfiere reggino della Repubblica insignito da Mattarella

Al Quirinale questa mattina la cerimonia di consegna delle 29 onorificenze. Il Capo dello Stato: «In Italia, tante altre ragazze e ragazzi interpretano la normalità in maniera positiva, come voi, spendendosi per aiutare chi è in difficoltà e impegnandosi per il bene comune. Voi qui, oggi, li rappresentate e ne siete espressione»