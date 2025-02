Cronaca

Morte Salvatore Iaccino, indagate quattro persone

La cronaca ci porta ora a Cosenza, per il giallo della morte di Salvatore Iaccino, noto ultrà scomparso il 17 febbraio scorso in una clinica di Mendicino. La Procura indaga per omicidio colposo e ha già iscritto quattro persone nel registro degli indagati. Al centro dell’inchiesta, le condizioni di sorveglianza e le cure ricevute dal paziente.