Cronaca

Morti sul lavoro, Ianni Cgil: serve procura ad hoc

Due operai calabresi vittime di incidenti sul lavoro in poche ore. Il primo morto in Piemonte, il secondo è grave in Veneto. Un doppio dramma che riaccende i fari sul dramma della sicurezza sul lavoro. Il segretario generale CGIL Cosenza, Ianni: «Servono misure straordinarie». E rilancia l’idea della procura speciale.