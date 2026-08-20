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Cronaca

’Ndrangheta, il boss Paviglianiti consegnato all’Italia dopo l’arresto in Spagna

Storico alleato del clan De Stefano nella prima guerra di mafia a Reggio Calabria, si era reso irreperibile nel 2022. 

20 agosto, 2026
Cronaca

Rissa a Sangineto, morto addetto alla sicurezza

10 agosto 2026
Ore 13:28
Rissa a Sangineto, morto addetto alla sicurezza
Cronaca

Omicidio Bifano, fermato il marito ottantenne

19 agosto 2026
Ore 18:36
Omicidio Bifano, fermato il marito ottantenne
Cronaca

Morta nel suo terreno: "È giallo sul caso"

19 agosto 2026
Ore 12:00
Morta nel suo terreno: \"È giallo sul caso\"
Cronaca

Sfruttamento della prostituzione a Isola

19 agosto 2026
Ore 08:00
Sfruttamento della prostituzione a Isola
Cronaca

Strade sicure nell'estate vibonese: 4 morti in 9 giorni

18 agosto 2026
Ore 17:14
Strade sicure nell'estate vibonese: 4 morti in 9 giorni
Cronaca

Convalida del fermo, la versione di Umberto Orsino

18 agosto 2026
Ore 17:13
Convalida del fermo, la versione di Umberto Orsino
Cronaca

Continuano le ricerche dell'aereo scomparso

18 agosto 2026
Ore 17:13
Continuano le ricerche dell'aereo scomparso
Cronaca

Fuscaldo, l'ultimo saluto ad Antonio Perrotta

18 agosto 2026
Ore 12:09
Fuscaldo, l'ultimo saluto ad Antonio Perrotta
Cronaca

Aereo scomparso, proseguono le ricerche

18 agosto 2026
Ore 12:00
Aereo scomparso, proseguono le ricerche
Cronaca

Carceri in Calabria, quasi 500 atti autolesionistici

18 agosto 2026
Ore 12:00
Carceri in Calabria, quasi 500 atti autolesionistici
Cronaca

Reggio, carcere Panzera sotto la lente di Antigone

18 agosto 2026
Ore 12:00
Reggio, carcere Panzera sotto la lente di Antigone
Cronaca

Morte Ornella Forastefano, attesa dal gip di Bari

18 agosto 2026
Ore 12:00
Morte Ornella Forastefano, attesa dal gip di Bari
Cronaca

Appicca incendio e fugge col trattore, piromane arrestato nel Vibonese - VIDEO

18 agosto 2026
Ore 07:20
Appicca incendio e fugge col trattore, piromane arrestato nel Vibonese - VIDEO
Cronaca

Aereo scomparso, la ricostruzione degli eventi.

17 agosto 2026
Ore 18:19
Aereo scomparso, la ricostruzione degli eventi.
Cronaca

Uomo trovato morto a Stignano, ipotesi omicidio

17 agosto 2026
Ore 12:24
Uomo trovato morto a Stignano, ipotesi omicidio
Cronaca

Vibo, tragedia al porto: indagato un uomo

17 agosto 2026
Ore 12:21
Vibo, tragedia al porto: indagato un uomo
Cronaca

Caso Perrotta, parla il legale dei fratelli Orsino

17 agosto 2026
Ore 12:12
Caso Perrotta, parla il legale dei fratelli Orsino
Cronaca

Morte Ornella Forastefano, Metvelai in carcere a Bari

17 agosto 2026
Ore 12:09
Morte Ornella Forastefano, Metvelai in carcere a Bari
Cronaca

vibo marina tragedia al porto indagini in corso

16 agosto 2026
Ore 12:09
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Cronaca

Appalto da 37 milioni, il Tar annulla l'aggiudicazione

16 agosto 2026
Ore 12:07
Appalto da 37 milioni, il Tar annulla l'aggiudicazione
Cronaca

Settimana di ferragosto nera per la Calabria

16 agosto 2026
Ore 12:05
Settimana di ferragosto nera per la Calabria

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