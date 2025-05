Cronaca

Occhiuto rinnova il rito dell'accensione della lampada votiva a Paola

Per il quarto anno consecutivo, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha rinnovato il rito dell'accensione della lampada votiva, che celebra il patronato di san Francesco sulla Regione Calabria. L'evento è stato suggellato da un lungo e caloroso applauso della folla, accorsa nel santuario per assistere alla solenne celebrazione.

La liturgia odierna rientra nei festeggiamenti per San Francesco, che dureranno quattro giorni. Iniziati ieri, si concluderanno domenica 4 maggio.

All'accensione della lampada votiva, è seguita la messa solenne officiata dai frati Minimi, che più volte, nel corso dell'omelia, hanno ricordato la figura di Papa Franesco, scomparso pochi giorni fa.