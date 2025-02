Cronaca

Oltre 31mila migranti morti in mare dal 2014 a oggi

Ieri l’anniversario della strage di Cutro in cui morirono decine di migranti, ma sono oltre 31mila le vittime dal 2014 ad oggi nel Mar Mediterraneo. E di molti, che non sono neanche riusciti a imbarcarsi dalle coste africane, non si saprà mai nulla