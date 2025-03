Cronaca

Sciame sismico, si valuta l'impiego dell'esercito

Sciame sismico che interessa da giorni il Catanzarese. In giornata sono state diverse le scosse avvertite dalla popolazione. Nuovamente evacuati gli istituti scolastici e sospese le udienze in corso. Si valuta l'impiego dell'esercito in caso di eventi emergenziali.