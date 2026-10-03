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Cronaca

Sequestro marijuana, «la 'ndrangheta avrebbe guadagnato 8,3 milioni di euro»

3 ottobre, 2026
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sequestro marijuana
Cronaca

Giudice di Cosenza sospeso da funzioni e stipendio

29 settembre 2026
Ore 17:46
Giudice di Cosenza sospeso da funzioni e stipendio
Cronaca

Calabria, sequestrate 19 piantagioni di marijuana in due mesi

3 ottobre 2026
Ore 05:47
Calabria, sequestrate 19 piantagioni di marijuana in due mesi
Cronaca

Aggressione a Siderno, parla la sindaca Fragomeni

2 ottobre 2026
Ore 19:00
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Cronaca

Follia a Siderno, minorenne pestato dal branco

2 ottobre 2026
Ore 19:00
Follia a Siderno, minorenne pestato dal branco
Cronaca

Mamma del bambino autistico Filadelfia

2 ottobre 2026
Ore 18:49
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Cronaca

'Ndrangheta Melicucco, comune sotto scacco della cosca

2 ottobre 2026
Ore 11:43
'Ndrangheta Melicucco, comune sotto scacco della cosca
Cronaca

Il procuratore Musolino ai giovani: «Cambiate il futuro»

2 ottobre 2026
Ore 11:36
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Cronaca

Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli

2 ottobre 2026
Ore 11:34
Caro carburanti, terza giornata di presidio a Davoli
Cronaca

'Ndrangheta a Melicucco, 12 arresti

1 ottobre 2026
Ore 17:33
'Ndrangheta a Melicucco, 12 arresti
Cronaca

Scomparsa Salvatore Giglio a Cutro, svolta nelle indagini

30 settembre 2026
Ore 08:51
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Cronaca

Omicidio Bergamini, indagato Roberto Internò

29 settembre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Motociclista muore a 25 anni in centro a Corigliano

29 settembre 2026
Ore 12:00
Motociclista muore a 25 anni in centro a Corigliano
Cronaca

Caro carburanti, agricoltori in protesta a Firmo

Protesta degli agricoltori allo svincolo di Firmo-Sibari, nel Cosentino, contro il caro carburanti. Corteo vicino all’A2, forze dell’ordine schierate per evitare il blocco dell’autostrada

28 settembre 2026
Ore 09:30
Caro carburanti, agricoltori in protesta a Firmo
Cronaca

Scoperta piantagione di marijuana a Gioiosa

26 settembre 2026
Ore 07:50
Scoperta piantagione di marijuana a Gioiosa
Cronaca

Autobus in fiamme a Soverato

25 settembre 2026
Ore 18:25
Autobus in fiamme a Soverato
Cronaca

«Giuseppe deve andare a scuola»: la battaglia del papà

25 settembre 2026
Ore 12:04
«Giuseppe deve andare a scuola»: la battaglia del papà
Cronaca

Tentato accoltellamento a scuola, si indaga sulle chat

24 settembre 2026
Ore 12:38
Tentato accoltellamento a scuola, si indaga sulle chat
Cronaca

Estorsioni nella Sibaritide: al via gli interrogatori

24 settembre 2026
Ore 12:35
Estorsioni nella Sibaritide: al via gli interrogatori
Cronaca

Lamezia, sventato un accoltellamento a scuola

23 settembre 2026
Ore 19:00
Lamezia, sventato un accoltellamento a scuola
Cronaca

A Crotone la messa in suffragio di Denise Cosco

23 settembre 2026
Ore 12:00
A Crotone la messa in suffragio di Denise Cosco
Cronaca

Arghillà, notti da far west: operazione dei Carabinieri

22 settembre 2026
Ore 13:15
Arghillà, notti da far west: operazione dei Carabinieri

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