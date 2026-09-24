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Cronaca

Tentato accoltellamento a scuola, si indaga sulle chat

Il telefono del ragazzo è stato posto sotto sequestro, si indaga ora sugli ultimi contatti e su possibili istigatori.

24 settembre, 2026
Cronaca

Arghillà, notti da far west: operazione dei Carabinieri

22 settembre 2026
Ore 13:15
Arghillà, notti da far west: operazione dei Carabinieri
Cronaca

Estorsioni nella Sibaritide: al via gli interrogatori

24 settembre 2026
Ore 12:35
Estorsioni nella Sibaritide: al via gli interrogatori
Cronaca

Lamezia, sventato un accoltellamento a scuola

23 settembre 2026
Ore 19:00
Lamezia, sventato un accoltellamento a scuola
Cronaca

A Crotone la messa in suffragio di Denise Cosco

23 settembre 2026
Ore 12:00
A Crotone la messa in suffragio di Denise Cosco
Cronaca

Pizzo, lido distrutto dalle fiamme: «Lo ricostruiremo»

20 settembre 2026
Ore 12:00
Pizzo, lido distrutto dalle fiamme: «Lo ricostruiremo»
Cronaca

Aspromonte, sequestrate oltre mille piante di marijuana

20 settembre 2026
Ore 12:00
Aspromonte, sequestrate oltre mille piante di marijuana
Cronaca

Scoperte piantagioni di marijuana tra Aspromonte e Preserre

20 settembre 2026
Ore 05:47
Scoperte piantagioni di marijuana tra Aspromonte e Preserre
Cronaca

A Vibo Marina l'ultimo saluto a Romania Piccolo

19 settembre 2026
Ore 12:00
A Vibo Marina l'ultimo saluto a Romania Piccolo
Cronaca

Comitati vibonesi in protesta: sit-in sotto la Regione

18 settembre 2026
Ore 12:35
Comitati vibonesi in protesta: sit-in sotto la Regione
Cronaca

«Mio figlio mi chiede della mamma»: il dolore di Bruno

18 settembre 2026
Ore 12:30
«Mio figlio mi chiede della mamma»: il dolore di Bruno
Cronaca

Acri, polvere bianca al 118: infermiere in questura

18 settembre 2026
Ore 12:00
Acri, polvere bianca al 118: infermiere in questura
Cronaca

Carolei, ex sindaco nei guai ma non andrà in carcere

17 settembre 2026
Ore 19:00
Carolei, ex sindaco nei guai ma non andrà in carcere
Cronaca

San Ferdinando, otto donne sotto ricatto nella tendopoli

17 settembre 2026
Ore 12:00
San Ferdinando, otto donne sotto ricatto nella tendopoli
Cronaca

Diamante, il sindaco: «La verità sulla mia aggressione»

17 settembre 2026
Ore 12:00
Diamante, il sindaco: «La verità sulla mia aggressione»
Cronaca

Vibo piange il suo professore

16 settembre 2026
Ore 19:00
Vibo piange il suo professore
Cronaca

Scarcella sotto tutela h24: grazie allo Stato

16 settembre 2026
Ore 17:45
Scarcella sotto tutela h24: grazie allo Stato
Cronaca

Cosenza, piovono calcinacci dal ponte Pietro Mancini

15 settembre 2026
Ore 12:18
Cosenza, piovono calcinacci dal ponte Pietro Mancini
Cronaca

'Ndrangheta, maxi sequestro da oltre 162 milioni

15 settembre 2026
Ore 12:16
'Ndrangheta, maxi sequestro da oltre 162 milioni
Cronaca

Seminara, l'incubo in casa: «Aiutateci a vivere»

15 settembre 2026
Ore 12:14
Seminara, l'incubo in casa: «Aiutateci a vivere»
Cronaca

Iannucci indagato, l'ex sindaco di Carolei si difende

15 settembre 2026
Ore 12:13
Iannucci indagato, l'ex sindaco di Carolei si difende
Cronaca

Morte di Denise Cosco, sequestrati casa e cellulari

14 settembre 2026
Ore 12:19
Morte di Denise Cosco, sequestrati casa e cellulari

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