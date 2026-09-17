Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Carolei, ex sindaco nei ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Carolei, ex sindaco nei guai ma non andrà in carcere

Nessuna misura cautelare nell’inchiesta sul Comune di Carolei. Il gip Claudia Pingitore ha respinto la richiesta di carcere per il sindaco dimissionario Francesco Iannucci e quelle di arresti domiciliari per gli altri sette indagati. Il giudice riconosce la gravità indiziaria soltanto per Iannucci e limitatamente alla contestazione sull’adulterazione delle acque, ma esclude le esigenze cautelari. Non regge invece, nella fase cautelare, il quadro prospettato dalla Procura sugli altri filoni dell’inchiesta.

17 settembre, 2026
Tag
carolei · sindaco carolei
Cronaca

San Ferdinando, otto donne sotto ricatto nella tendopoli

17 settembre 2026
Ore 12:00
San Ferdinando, otto donne sotto ricatto nella tendopoli
Cronaca

Diamante, il sindaco: «La verità sulla mia aggressione»

17 settembre 2026
Ore 12:00
Diamante, il sindaco: «La verità sulla mia aggressione»
Cronaca

Vibo piange il suo professore

16 settembre 2026
Ore 19:00
Vibo piange il suo professore
Cronaca

Scarcella sotto tutela h24: grazie allo Stato

16 settembre 2026
Ore 17:45
Scarcella sotto tutela h24: grazie allo Stato
Cronaca

Cosenza, piovono calcinacci dal ponte Pietro Mancini

15 settembre 2026
Ore 12:18
Cosenza, piovono calcinacci dal ponte Pietro Mancini
Cronaca

'Ndrangheta, maxi sequestro da oltre 162 milioni

15 settembre 2026
Ore 12:16
'Ndrangheta, maxi sequestro da oltre 162 milioni
Cronaca

Seminara, l'incubo in casa: «Aiutateci a vivere»

15 settembre 2026
Ore 12:14
Seminara, l'incubo in casa: «Aiutateci a vivere»
Cronaca

Iannucci indagato, l'ex sindaco di Carolei si difende

15 settembre 2026
Ore 12:13
Iannucci indagato, l'ex sindaco di Carolei si difende
Cronaca

Morte di Denise Cosco, sequestrati casa e cellulari

14 settembre 2026
Ore 12:19
Morte di Denise Cosco, sequestrati casa e cellulari
Cronaca

Vibo, incendio nel cantiere di via degli artigiani

14 settembre 2026
Ore 12:14
Vibo, incendio nel cantiere di via degli artigiani
Cronaca

Vibo, morta dopo l'intervento: due Procure indagano

13 settembre 2026
Ore 11:06
Vibo, morta dopo l'intervento: due Procure indagano
Cronaca

A Mileto l'ultimo saluto a Giuseppe Bianchi

12 settembre 2026
Ore 17:59
A Mileto l'ultimo saluto a Giuseppe Bianchi
Cronaca

Carolei, tutte le accuse al sindaco Iannucci

12 settembre 2026
Ore 12:00
Carolei, tutte le accuse al sindaco Iannucci
Cronaca

Carolei, sindaco indagato: ma si dimettono tutti

11 settembre 2026
Ore 19:00
Carolei, sindaco indagato: ma si dimettono tutti
Cronaca

Monsignor Savino, chiediamo tutti perdono a Denise

11 settembre 2026
Ore 18:56
Monsignor Savino, chiediamo tutti perdono a Denise
Cronaca

Il tragico destino di Denise, figlia di Lea Garofalo

11 settembre 2026
Ore 12:01
Il tragico destino di Denise, figlia di Lea Garofalo
Cronaca

Vibo, morto l'anziano operato dalla badante

11 settembre 2026
Ore 12:00
Vibo, morto l'anziano operato dalla badante
Cronaca

Gioiosa Ionica piange un padre e le sue due figlie

11 settembre 2026
Ore 11:59
Gioiosa Ionica piange un padre e le sue due figlie
Cronaca

Minacce ai figli Scarcella, sciopero della fame

11 settembre 2026
Ore 11:58
Minacce ai figli Scarcella, sciopero della fame
Cronaca

Omicidio Chindemi, svolta nelle indagini

10 settembre 2026
Ore 12:28
Omicidio Chindemi, svolta nelle indagini
Cronaca

Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

10 settembre 2026
Ore 12:27
Telefoni in carcere, tentativo sventato a Catanzaro

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

La Carcara di Caria su LaC Storie

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti