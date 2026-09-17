Carolei, ex sindaco nei guai ma non andrà in carcere

Cronaca

Nessuna misura cautelare nell’inchiesta sul Comune di Carolei. Il gip Claudia Pingitore ha respinto la richiesta di carcere per il sindaco dimissionario Francesco Iannucci e quelle di arresti domiciliari per gli altri sette indagati. Il giudice riconosce la gravità indiziaria soltanto per Iannucci e limitatamente alla contestazione sull’adulterazione delle acque, ma esclude le esigenze cautelari. Non regge invece, nella fase cautelare, il quadro prospettato dalla Procura sugli altri filoni dell’inchiesta.