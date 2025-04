Cronaca

SS 18 riaperta a Vibo Valentia

«Nel rispetto delle tempistiche da subito annunciate, a 15 giorni dall'avvio dei lavori in urgenza, Anas ha ripristinato a senso unico alternato la circolazione riaprendo al traffico la SS 18 'Tirrena Inferiore' nel territorio comunale di Vibo Valentia, chiusa lo scorso 27 marzo a seguito di un importante fenomeno di caduta di massi sulla carreggiata». Finiscono così i disagi che in queste ultime settimane hanno caratterizzato la viabilità vibonese, con l’impossibilità per gli automobilisti di utilizzare la principale arteria stradale che collega la città capoluogo con la costa.