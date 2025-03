Cronaca

Strada dei Due mari, quasi completati i lavori nel tratto crollato: limitazioni al traffico

Sono in fase di completamento gli ultimi interventi di ripristino del sistema di regimazione delle acque meteoriche sulla statale 280 "Dei Due Mari", nell'area dove si è reso necessario ricostruire il corpo stradale a seguito dell'alluvione, che nell'ottobre scorso ha causato il cedimento del tratto di strada.

Per consentire l'esecuzione delle attività in piena sicurezza, e fino alla fine dei lavori che prevedono interventi anche su barriere spartitraffico e pavimentazioni, il traffico veicolare in direzione Lamezia Terme, Stazione FS e A2, dal km 3,370 al km 2,400, sarà deviato sulla carreggiata opposta con divieto di sorpasso, distanza minima obbligatoria di 50m e limite di velocità di 30 km/h.

Inoltre, nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 e le ore 22:00, dal km 3,370 al km 1,000 è in vigore il divieto di transito, in direzione Lamezia Terme, Aeroporto, Stazione FS e A2, ai trasporti eccezionali con larghezza superiore ai 3 metri.