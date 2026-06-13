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Cronaca

Strage di Amendolara, attesa per i funerali

. Sabato scorso la manifestazione della Cgil in seguito al grave eccidio di Amendolara. Una settimana dopo sono giunti i parenti delle vittime in attesa della celebrazione delle esequie.

13 giugno, 2026
Cronaca

Ponte, l'inchiesta della procura di Catanzaro

12 giugno 2026
Ore 11:33
Ponte, l'inchiesta della procura di Catanzaro
Cronaca

Reggio, in manette il sindacalista Maurizio Chiarolla

13 giugno 2026
Ore 11:18
Reggio, in manette il sindacalista Maurizio Chiarolla
Cronaca

Perde fede nuziale durante il ricovero, ipotesi furto

13 giugno 2026
Ore 11:14
Perde fede nuziale durante il ricovero, ipotesi furto
Cronaca

Droga e armi tra Sicilia e Malta, arresti anche a Cosenza e Reggio Calabria

12 giugno 2026
Ore 11:28
Droga e armi tra Sicilia e Malta, arresti anche a Cosenza e Reggio Calabria
Cronaca

Zumpano, rissa in campo nella finale playoff di calcio a 8

12 giugno 2026
Ore 07:32
Zumpano, rissa in campo nella finale playoff di calcio a 8
Cronaca

Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»

11 giugno 2026
Ore 11:55
Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»
Cronaca

Truffa milionaria tra Nord e Sud, vittima minacciata: «Lo porto in Calabria alla cava»

11 giugno 2026
Ore 07:55
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Cronaca

Femminicidio sventato, fronte comune delle istituzioni

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, nuove ombre dall'inchiesta della Procura

10 giugno 2026
Ore 12:00
Ponte sullo Stretto, nuove ombre dall'inchiesta della Procura
Cronaca

Il monito di Maria Ida: «Dobbiamo vivere senza paura»

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, inchiesta shock per corruzione

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, la società si chiama fuori

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Reggio, tracce di storia millenaria in mezzo ai rifiuti

9 giugno 2026
Ore 11:33
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Cronaca

Ecco il francobollo dell'Arma diventato un caso

9 giugno 2026
Ore 11:28
Ecco il francobollo dell'Arma diventato un caso
Cronaca

Narcotraffico tra Sicilia, Calabria, Lazio e Campania: eseguite sei misure cautelari

8 giugno 2026
Ore 07:18
Narcotraffico tra Sicilia, Calabria, Lazio e Campania: eseguite sei misure cautelari
Cronaca

Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»

6 giugno 2026
Ore 14:45
Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»
Cronaca

Amendolara, un minuto di silenzio

6 giugno 2026
Ore 13:52
Amendolara, un minuto di silenzio
Cronaca

Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»

6 giugno 2026
Ore 11:17
Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»
Cronaca

Caporalato nell'Alto Jonio, i sindaci fanno blocco

6 giugno 2026
Ore 11:04
Caporalato nell'Alto Jonio, i sindaci fanno blocco
Cronaca

Operazione Smile: colpita rete di spaccio nel Reggino

5 giugno 2026
Ore 12:01
Operazione Smile: colpita rete di spaccio nel Reggino
Cronaca

Caos giudiziario a Crotone, annullate due nomine

5 giugno 2026
Ore 11:39
Caos giudiziario a Crotone, annullate due nomine

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