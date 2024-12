Cronaca

Surfisti in acqua a Crotone per la tempesta di Natale

La costa è quella jonica, le onde si alzano e il vento sferza i surfisti. Ma il mare è mentalità e forse lo è anche la Magna Graecia. Dunque ci si tuffa. Si direbbe incuranti del meteo, ma se si può fare è proprio grazie alla tempesta di Natale che ha creato le condizioni adatte per mettere in auto le tavole e immergersi tra i flutti. D’altra parte il surf alle nostre latitudini è uno sport invernale. E con il meteo così instabile non mancheranno repliche nelle festività natalizie: buon mare a tutti. Il video sopra è di Tony Cili.