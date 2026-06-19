Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Ultimo applauso a Gaetan...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Ultimo applauso a Gaetano Aita, la voce d'oro di Fedula

San Lorenzo del Vallo si stringe attorno alla famiglia di Gaetano Aita, scomparso a 21 anni per un malore. Comunità in lutto per la perdita di un ragazzo stimato e di talento.

19 giugno, 2026
Cronaca

Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici

18 giugno 2026
Ore 18:35
Operazione Artemis II, nuovo colpo alla cosca Cracolici
Cronaca

Ss18 Tirreno cosentino, quattro incidenti in un giorno

19 giugno 2026
Ore 14:02
Ss18 Tirreno cosentino, quattro incidenti in un giorno
Cronaca

Ultimo applauso a Gaetano Aita, la voce d'oro di Fedula

19 giugno 2026
Ore 13:53
Ultimo applauso a Gaetano Aita, la voce d'oro di Fedula
Cronaca

Tragedia a Platì, bimba muore investita dalla madre

18 giugno 2026
Ore 12:21
Tragedia a Platì, bimba muore investita dalla madre
Cronaca

Maturità, le voci degli studenti a Cosenza

18 giugno 2026
Ore 08:13
Maturità, le voci degli studenti a Cosenza
Cronaca

'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate

18 giugno 2026
Ore 07:26
'Ndrangheta, affari nelle mense scolastiche e negli appalti: 9 arresti e 2 aziende sequestrate
Cronaca

Furto di materiale inerte, 5 arresti nella Locride

17 giugno 2026
Ore 12:33
Furto di materiale inerte, 5 arresti nella Locride
Cronaca

Femminicidio, Maria Pia Sollazzo replica a Vannacci

17 giugno 2026
Ore 12:16
Femminicidio, Maria Pia Sollazzo replica a Vannacci
Cronaca

«A Vibo 4 "storti" che credono di essere in Gomorra»

17 giugno 2026
Ore 11:22
«A Vibo 4 \"storti\" che credono di essere in Gomorra»
Cronaca

Operazione Golden River, arresti nella Locride

17 giugno 2026
Ore 05:14
Operazione Golden River, arresti nella Locride
Cronaca

Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari

16 giugno 2026
Ore 10:31
Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari
Cronaca

Caporalato, De Caprio propone legge regionale

16 giugno 2026
Ore 10:27
Caporalato, De Caprio propone legge regionale
Cronaca

Antimafia penitenziaria garante audita in commissione

15 giugno 2026
Ore 12:32
Antimafia penitenziaria garante audita in commissione
Cronaca

Strage di Amendolara, attesa per i funerali

13 giugno 2026
Ore 11:25
Strage di Amendolara, attesa per i funerali
Cronaca

Reggio, in manette il sindacalista Maurizio Chiarolla

13 giugno 2026
Ore 11:18
Reggio, in manette il sindacalista Maurizio Chiarolla
Cronaca

Perde fede nuziale durante il ricovero, ipotesi furto

13 giugno 2026
Ore 11:14
Perde fede nuziale durante il ricovero, ipotesi furto
Cronaca

Ponte, l'inchiesta della procura di Catanzaro

12 giugno 2026
Ore 11:33
Ponte, l'inchiesta della procura di Catanzaro
Cronaca

Droga e armi tra Sicilia e Malta, arresti anche a Cosenza e Reggio Calabria

12 giugno 2026
Ore 11:28
Droga e armi tra Sicilia e Malta, arresti anche a Cosenza e Reggio Calabria
Cronaca

Zumpano, rissa in campo nella finale playoff di calcio a 8

12 giugno 2026
Ore 07:32
Zumpano, rissa in campo nella finale playoff di calcio a 8
Cronaca

Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»

11 giugno 2026
Ore 11:55
Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»
Cronaca

Truffa milionaria tra Nord e Sud, vittima minacciata: «Lo porto in Calabria alla cava»

11 giugno 2026
Ore 07:55
Truffa milionaria tra Nord e Sud, vittima minacciata: «Lo porto in Calabria alla cava»

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie, il custode del tempo

LaC Storie, il custode del tempo

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video