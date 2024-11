Cronaca

Un nuovo pentito, tremano le cosche del Vibonese

La notizia, data in anteprima da LaC News24, della collaborazione con la giustizia di Francesco Fortuna, 44 anni, killer della cosca Bonavota. L’uomo, dopo una condanna definitiva a 30 anni di reclusione per l’omicidio di Domenico Di Leo, era ristretto in regime di carcere duro. È al corrente di dinamiche criminali sinora inesplorate e dai potenziali effetti destabilizzanti