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Filmare Festival, partita la sesta edizione

Ha preso il via a Praia a Mare la sesta edizione del Filmare Festival

25 settembre, 2026
Società

Oltre l'algoritmo, intelligenza artificiale e lavoro

22 settembre 2026
Ore 13:07
Oltre l'algoritmo, intelligenza artificiale e lavoro
Cultura

Filmare, il cinema racconta l'ambiente

21 settembre 2026
Ore 19:00
Filmare, il cinema racconta l'ambiente
Cultura

Al via la IV edizione del Tropea Film Festival

21 settembre 2026
Ore 19:00
Al via la IV edizione del Tropea Film Festival
Cultura

Minimuseo Pelmar, viaggio della memoria di Gioia Tauro

21 settembre 2026
Ore 12:00
Minimuseo Pelmar, viaggio della memoria di Gioia Tauro
Cultura

L'alba del presagio romanzo storico di Carlo Franzisi

21 settembre 2026
Ore 12:00
L'alba del presagio romanzo storico di Carlo Franzisi
Cultura

Palazzo Gagliardi De Riso simbolo di Vibo in abbandono

21 settembre 2026
Ore 12:00
Palazzo Gagliardi De Riso simbolo di Vibo in abbandono
Cultura

Armonie d'Arte abbraccia Cosenza

19 settembre 2026
Ore 12:00
Armonie d'Arte abbraccia Cosenza
Cultura

L'alba del presagio, romanzo storico di Carlo Franzisi

17 settembre 2026
Ore 19:00
L'alba del presagio, romanzo storico di Carlo Franzisi
Cultura

Presentata la nuova stagione del teatro Politeama

17 settembre 2026
Ore 12:00
Presentata la nuova stagione del teatro Politeama
Cultura

A Caraffa le porte raccontano l'identita arbereshe

16 settembre 2026
Ore 12:00
A Caraffa le porte raccontano l'identita arbereshe
Cultura

Settembre Rendese al via tra musica e cultura

14 settembre 2026
Ore 19:00
Settembre Rendese al via tra musica e cultura
Cultura

Evelina Sgarbi racconta suo padre Vittorio

14 settembre 2026
Ore 12:23
Evelina Sgarbi racconta suo padre Vittorio
Cultura

Madonna della Romania, LaC Storie fa tappa a Tropea

13 settembre 2026
Ore 05:27
Madonna della Romania, LaC Storie fa tappa a Tropea
Cultura

"Io sono libero", libro di Scopelliti fa tappa a Scalea

12 settembre 2026
Ore 12:00
\"Io sono libero\", libro di Scopelliti fa tappa a Scalea
Cultura

Premio Messurga: Rapetti vince la sezione saggistica

9 settembre 2026
Ore 18:30
Premio Messurga: Rapetti vince la sezione saggistica
Cultura

Catanzaro, presentata la nuova stagione di Ama Calabria

8 settembre 2026
Ore 19:04
Catanzaro, presentata la nuova stagione di Ama Calabria
Cultura

A Cirella tre serate di Women jazz and wine

8 settembre 2026
Ore 12:27
A Cirella tre serate di Women jazz and wine
Cultura

Inaugurato dopo il restauro il Castello di Palizzi

8 settembre 2026
Ore 12:20
Inaugurato dopo il restauro il Castello di Palizzi
Cultura

Progetto return: a Rende il museo delle cose perdute

4 settembre 2026
Ore 18:26
Progetto return: a Rende il museo delle cose perdute
Cultura

Zungri, la storia di Giuseppe rivive tra grotte e fiumi

3 settembre 2026
Ore 17:49
Zungri, la storia di Giuseppe rivive tra grotte e fiumi
Cultura

Reggio, vetusta la sede del conservatorio Cilea

3 settembre 2026
Ore 12:00
Reggio, vetusta la sede del conservatorio Cilea

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La Carcara di Caria su LaC Storie

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Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

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