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Settembre Rendese al via tra musica e cultura

Presentata stamattina al Comune di Rende la nuova edizione del Settembre Rendese, il festival più longevo della Calabria. Un cartellone diffuso che attraverserà tutta la seconda metà di settembre fino ai primi giorni di ottobre.

14 settembre, 2026
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rende · settembre rendese
Cultura

Evelina Sgarbi racconta suo padre Vittorio

14 settembre 2026
Ore 12:23
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Madonna della Romania, LaC Storie fa tappa a Tropea

13 settembre 2026
Ore 05:27
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Cultura

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12 settembre 2026
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9 settembre 2026
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8 settembre 2026
Ore 19:04
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8 settembre 2026
Ore 12:27
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Inaugurato dopo il restauro il Castello di Palizzi

8 settembre 2026
Ore 12:20
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4 settembre 2026
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3 settembre 2026
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3 settembre 2026
Ore 12:00
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1 settembre 2026
Ore 12:00
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Marano Principato come una cittadella dell'arte

31 agosto 2026
Ore 12:19
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Cultura

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30 agosto 2026
Ore 11:20
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27 agosto 2026
Ore 12:12
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27 agosto 2026
Ore 12:05
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26 agosto 2026
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25 agosto 2026
Ore 12:00
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Cultura

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25 agosto 2026
Ore 12:00
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Cultura

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24 agosto 2026
Ore 13:45
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A Gioia Tauro rivive il premio Sant'Ippolito

23 agosto 2026
Ore 11:48
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Tropea, torna la rievocazione storica del 1615

22 agosto 2026
Ore 09:11
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