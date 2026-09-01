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Rara Avis di Antonio Affidato al Museo di Reggio

I raffinati ritratti in bronzo di Antonio Affidato in mostra in piazza Paolo Orsi nel museo Archeologico di Reggio Calabria.

1 settembre, 2026
Tag
reggio calabria
Cultura

Rara Avis di Antonio Affidato al Museo di Reggio

1 settembre 2026
Ore 12:00
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Cultura

Marano Principato come una cittadella dell'arte

31 agosto 2026
Ore 12:19
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30 agosto 2026
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27 agosto 2026
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27 agosto 2026
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26 agosto 2026
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25 agosto 2026
Ore 12:00
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25 agosto 2026
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24 agosto 2026
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23 agosto 2026
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Tropea, torna la rievocazione storica del 1615

22 agosto 2026
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15 agosto 2026
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15 agosto 2026
Ore 12:00
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11 agosto 2026
Ore 12:00
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8 agosto 2026
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7 agosto 2026
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7 agosto 2026
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7 agosto 2026
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6 agosto 2026
Ore 19:00
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Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

6 agosto 2026
Ore 12:30
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6 agosto 2026
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