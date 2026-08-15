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Cultura

Civita e Frascineto, due musei per l'anima arbereshe

15 agosto, 2026
Tag
civita · frascineto · musei calabria · comunità arbereshe
Società

Gratteri tra gli ospiti del Premio letterario Caccuri

10 agosto 2026
Ore 13:26
Gratteri tra gli ospiti del Premio letterario Caccuri
Cultura

A Filadelfia in mostra le opere di Giuseppe Destito

15 agosto 2026
Ore 12:00
A Filadelfia in mostra le opere di Giuseppe Destito
Cultura

Cecilia Sala vince il Premio letterario Caccuri

11 agosto 2026
Ore 12:00
Cecilia Sala vince il Premio letterario Caccuri
Cultura

Premio letterario Caccuri, la cultura accende il borgo

8 agosto 2026
Ore 12:00
Premio letterario Caccuri, la cultura accende il borgo
Cultura

Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno

7 agosto 2026
Ore 12:00
Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno
Cultura

Cosenza, un libro racconta l'emergenza botulino

7 agosto 2026
Ore 12:00
Cosenza, un libro racconta l'emergenza botulino
Cultura

Museo di Reggio sempre più accessibile

7 agosto 2026
Ore 12:00
Museo di Reggio sempre più accessibile
Cultura

Scalea, presentato "Duramadre" di Erica Cassano

6 agosto 2026
Ore 19:00
Scalea, presentato \"Duramadre\" di Erica Cassano
Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

6 agosto 2026
Ore 12:30
Pittura, Rombiolo torna a emozionarti
Cultura

Premio letterario Caccuri, riflettori sulla XV edizione

6 agosto 2026
Ore 12:00
Premio letterario Caccuri, riflettori sulla XV edizione
Cultura

Trionfo per Le Troiane di Spazio scenico a Soverato

5 agosto 2026
Ore 10:59
Trionfo per Le Troiane di Spazio scenico a Soverato
Cultura

Sistema Bibliotecario Vibonese, Romeo getta la spugna

5 agosto 2026
Ore 10:58
Sistema Bibliotecario Vibonese, Romeo getta la spugna
Cultura

A Vibo il viaggio tra cielo e terra del Cgi

5 agosto 2026
Ore 10:44
A Vibo il viaggio tra cielo e terra del Cgi
Cultura

Sangineto, inaugurata la mostra di Aligia e Salemme

4 agosto 2026
Ore 11:51
Sangineto, inaugurata la mostra di Aligia e Salemme
Cultura

Altea, Kings of convenience e Mogwai incantano la Sila

2 agosto 2026
Ore 12:00
Altea, Kings of convenience e Mogwai incantano la Sila
Cultura

Scalea, presentata l'opera "Un filo che non si spezza"

30 luglio 2026
Ore 12:02
Scalea, presentata l'opera \"Un filo che non si spezza\"
Cultura

Il Premio elmo conferito a dieci eccellenze

30 luglio 2026
Ore 11:59
Il Premio elmo conferito a dieci eccellenze
Cultura

Inaugurata la mostra "Pirandello disegnava"

29 luglio 2026
Ore 17:21
Inaugurata la mostra \"Pirandello disegnava\"
Cultura

Scalea art, dodici artisti illuminano Palazzo Spinelli

27 luglio 2026
Ore 12:25
Scalea art, dodici artisti illuminano Palazzo Spinelli
Cultura

Litfiba, a Cosenza il rock prende posizione

27 luglio 2026
Ore 12:23
Litfiba, a Cosenza il rock prende posizione
Cultura

L'archeologia salvata torna a splendere a Vibo

26 luglio 2026
Ore 12:16
L'archeologia salvata torna a splendere a Vibo

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