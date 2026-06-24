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L'arte di Enzo Palazzo nei vicoli di Cassano

I vicoli del centro storico di Cassano si colorano con i murales dell’artista contemporaneo Enzo Palazzo.

24 giugno, 2026
Tag
cassano allo ionio · arte
Società

L'arte di Enzo Palazzo nei vicoli di Cassano

24 giugno 2026
Ore 12:32
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24 giugno 2026
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23 giugno 2026
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23 giugno 2026
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23 giugno 2026
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22 giugno 2026
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22 giugno 2026
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