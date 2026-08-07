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Museo di Reggio sempre più accessibile

 Il museo archeologico Nazionale di Reggio Calabria si trasforma in un luogo non solo da visitare ma anche da vivere.

7 agosto, 2026
Tag
museo archeologico reggio calabria · reggio calabria
Cultura

Cosenza, un libro racconta l'emergenza botulino

7 agosto 2026
Ore 12:00
Cosenza, un libro racconta l'emergenza botulino
Cultura

Fotopitture di Calabretta in mostra a Serra San Bruno

7 agosto 2026
Ore 12:00
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Cultura

Scalea, presentato "Duramadre" di Erica Cassano

6 agosto 2026
Ore 19:00
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Cultura

Pittura, Rombiolo torna a emozionarti

6 agosto 2026
Ore 12:30
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Cultura

Premio letterario Caccuri, riflettori sulla XV edizione

6 agosto 2026
Ore 12:00
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Cultura

Trionfo per Le Troiane di Spazio scenico a Soverato

5 agosto 2026
Ore 10:59
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Cultura

Sistema Bibliotecario Vibonese, Romeo getta la spugna

5 agosto 2026
Ore 10:58
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Cultura

A Vibo il viaggio tra cielo e terra del Cgi

5 agosto 2026
Ore 10:44
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Cultura

Sangineto, inaugurata la mostra di Aligia e Salemme

4 agosto 2026
Ore 11:51
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Cultura

Altea, Kings of convenience e Mogwai incantano la Sila

2 agosto 2026
Ore 12:00
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Cultura

Scalea, presentata l'opera "Un filo che non si spezza"

30 luglio 2026
Ore 12:02
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Cultura

Il Premio elmo conferito a dieci eccellenze

30 luglio 2026
Ore 11:59
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Cultura

Inaugurata la mostra "Pirandello disegnava"

29 luglio 2026
Ore 17:21
Inaugurata la mostra \"Pirandello disegnava\"
Cultura

Scalea art, dodici artisti illuminano Palazzo Spinelli

27 luglio 2026
Ore 12:25
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27 luglio 2026
Ore 12:23
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26 luglio 2026
Ore 12:16
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26 luglio 2026
Ore 12:00
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26 luglio 2026
Ore 05:19
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Cortometraggio Dove tutto è cominciato

21 luglio 2026
Ore 10:45
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Locri-Epizephiri, in corso una nuova campagna di scavi

19 luglio 2026
Ore 12:20
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La vedova allegra, l'operetta illumina la Rendano Arena

19 luglio 2026
Ore 12:00
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