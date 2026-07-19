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Cultura

La vedova allegra, l'operetta illumina la Rendano Arena

Serata musicale in centro storico a Cosenza con la rappresentazione della Vedova Allegra.

19 luglio, 2026
Tag
cosenza · teatro rendano
Società

La fondazione Chops e il simposio internazionale

14 luglio 2026
Ore 16:20
La fondazione Chops e il simposio internazionale
Cultura

Locri-Epizephiri, in corso una nuova campagna di scavi

19 luglio 2026
Ore 12:20
Locri-Epizephiri, in corso una nuova campagna di scavi
Cultura

L'orchestra di Laureana di Borrello trionfa a Vienna

19 luglio 2026
Ore 12:00
L'orchestra di Laureana di Borrello trionfa a Vienna
Cultura

Fabbricanti di comete, la luce della cultura

17 luglio 2026
Ore 12:51
Fabbricanti di comete, la luce della cultura
Cultura

Premio letterario Caccuri verso la XV edizione

16 luglio 2026
Ore 12:08
Premio letterario Caccuri verso la XV edizione
Cultura

Invasioni a Cosenza, un cartello di super big

15 luglio 2026
Ore 18:51
Invasioni a Cosenza, un cartello di super big
Cultura

Con LaC Storie viaggio a Gallicianò

12 luglio 2026
Ore 05:21
Con LaC Storie viaggio a Gallicianò
Cultura

Presto l'Ecce homo di Antonello da Messina a Reggio

10 luglio 2026
Ore 11:22
Presto l'Ecce homo di Antonello da Messina a Reggio
Cultura

Unical, dieci settori scientifici sul podio Anvur

9 luglio 2026
Ore 11:28
Unical, dieci settori scientifici sul podio Anvur
Cultura

Borghi da riscoprire, parte lo Scalia fest

6 luglio 2026
Ore 11:16
Borghi da riscoprire, parte lo Scalia fest
Cultura

Conclusa l'edizione 2026 di Calabria in Fabula

5 luglio 2026
Ore 17:57
Conclusa l'edizione 2026 di Calabria in Fabula
Cultura

Premio Filangieri all antropologo Vito Teti

3 luglio 2026
Ore 09:19
Premio Filangieri all antropologo Vito Teti
Cultura

Stretto Contemporaneo, il ministro Giuli a Reggio

2 luglio 2026
Ore 19:05
Stretto Contemporaneo, il ministro Giuli a Reggio
Cultura

Il significato dell'Abitare in mostra a Cosenza

29 giugno 2026
Ore 12:09
Il significato dell'Abitare in mostra a Cosenza
Cultura

San Paolo a Reggio e il miracolo della colonna ardente

29 giugno 2026
Ore 12:05
San Paolo a Reggio e il miracolo della colonna ardente
Cultura

Successo per la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit

Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.

28 giugno 2026
Ore 11:08
Successo per la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit
Cultura

Salvatore Cauteruccio torna con il singolo Domani

28 giugno 2026
Ore 11:05
Salvatore Cauteruccio torna con il singolo Domani
Cultura

Bob Fest, la Calabria al centro della scena

28 giugno 2026
Ore 11:03
Bob Fest, la Calabria al centro della scena
Cultura

Al Riva di Falerna il Grand Chapitre d'Italia

28 giugno 2026
Ore 11:00
Al Riva di Falerna il Grand Chapitre d'Italia
Cultura

Grotte di Sant'Angelo, al via il calendario estivo

28 giugno 2026
Ore 10:53
Grotte di Sant'Angelo, al via il calendario estivo
Cultura

Cetraro, la IX edizione del premio "Giovanni Losardo"

26 giugno 2026
Ore 18:32
Cetraro, la IX edizione del premio \"Giovanni Losardo\"

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