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Cultura

Al Riva di Falerna il Grand Chapitre d'Italia

Anche quest’anno il Riva Restaurant di Falerna ha ospitato il Grand Chapitre d’Italia, un evento prestigioso dedicato al mondo dello champagne e del sabrage in occasione del 21° anniversario dell'Ambasciata Italiana della storica confraternita internazionale du Sabre d'Or.

28 giugno, 2026
Cultura

A Soverato torna il Festival di scrittura femminile

24 giugno 2026
Ore 12:32
A Soverato torna il Festival di scrittura femminile
Cultura

Successo per la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit

Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.

28 giugno 2026
Ore 11:08
Successo per la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit
Cultura

Salvatore Cauteruccio torna con il singolo Domani

28 giugno 2026
Ore 11:05
Salvatore Cauteruccio torna con il singolo Domani
Cultura

Bob Fest, la Calabria al centro della scena

28 giugno 2026
Ore 11:03
Bob Fest, la Calabria al centro della scena
Cultura

Grotte di Sant'Angelo, al via il calendario estivo

28 giugno 2026
Ore 10:53
Grotte di Sant'Angelo, al via il calendario estivo
Cultura

Cetraro, la IX edizione del premio "Giovanni Losardo"

26 giugno 2026
Ore 18:32
Cetraro, la IX edizione del premio \"Giovanni Losardo\"
Cultura

Cerisano, al via l'anteprima del Festival delle Serre

25 giugno 2026
Ore 12:00
Cerisano, al via l'anteprima del Festival delle Serre
Cultura

Torna in mostra restaurato il Carlino d'argento

25 giugno 2026
Ore 12:00
Torna in mostra restaurato il Carlino d'argento
Cultura

Al via il Borgia Summer Vibes con Michele Zarrillo

25 giugno 2026
Ore 12:00
Al via il Borgia Summer Vibes con Michele Zarrillo
Cultura

Ira Festival chiude la seconda edizione a Soverato

25 giugno 2026
Ore 12:00
Ira Festival chiude la seconda edizione a Soverato
Cultura

Fotografia e arti visive per una Reggio "Ulteriore"

24 giugno 2026
Ore 19:23
Fotografia e arti visive per una Reggio \"Ulteriore\"
Cultura

Cassano, ecco la "Casa museo del contadino"

23 giugno 2026
Ore 12:00
Cassano, ecco la \"Casa museo del contadino\"
Cultura

Donne e scritture segrete, Dacia Maraini a Reggio

22 giugno 2026
Ore 19:00
Donne e scritture segrete, Dacia Maraini a Reggio
Cultura

Lamezia Pietro Grasso presenta il libro "U maxi"

21 giugno 2026
Ore 12:00
Lamezia Pietro Grasso presenta il libro \"U maxi\"
Cultura

LaC Storie, la bottega dei suoni

21 giugno 2026
Ore 05:16
LaC Storie, la bottega dei suoni
Cultura

Soffia il respiro della musica al Museo di Reggio

19 giugno 2026
Ore 13:59
Soffia il respiro della musica al Museo di Reggio
Cultura

La figlia del clan, il coraggio di Giuseppina Pesce

19 giugno 2026
Ore 13:57
La figlia del clan, il coraggio di Giuseppina Pesce
Cultura

Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
Successo a Lamezia Terme per \"Giovanil... mente\"
Cultura

Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea

8 giugno 2026
Ore 19:00
Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea
Cultura

Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro

8 giugno 2026
Ore 11:41
Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro
Cultura

Infiorata

7 giugno 2026
Ore 15:36
Infiorata

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Necropoli di Torre Galli, cento anni dopo: le nuove scoperte a LaC Storie

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