Al Riva di Falerna il Grand Chapitre d'Italia

Anche quest’anno il Riva Restaurant di Falerna ha ospitato il Grand Chapitre d’Italia, un evento prestigioso dedicato al mondo dello champagne e del sabrage in occasione del 21° anniversario dell'Ambasciata Italiana della storica confraternita internazionale du Sabre d'Or.
Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.