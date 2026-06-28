Grotte di Sant'Angelo, al via il calendario estivo
Da fine giugno ad agosto, il complesso carsico delle Grotte di Sant’Angelo di Cassano All'Ionio offrono visite notturne, laboratori per bambini, astronomia e percorsi al buio per respirare archeologia e natura.
Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.