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Cultura

Lamezia Pietro Grasso presenta il libro "U maxi"

Andiamo adesso a Lamezia Terme, dove l'ex magistrato e già presidente del Senato, Pietro Grasso, ha presentato il suo libro "U Maxi", dedicato proprio al maxi processo che decapitò gran parte della piramide di Cosa Nostra.

21 giugno, 2026
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lamezia terme · festival trame · cosa nostra
Società

Lamezia, un musical tra storia e archeologia

21 giugno 2026
Ore 12:00
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Cultura

LaC Storie, la bottega dei suoni

21 giugno 2026
Ore 05:16
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Cultura

Soffia il respiro della musica al Museo di Reggio

19 giugno 2026
Ore 13:59
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Cultura

La figlia del clan, il coraggio di Giuseppina Pesce

19 giugno 2026
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Cultura

Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
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Cultura

Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea

8 giugno 2026
Ore 19:00
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Cultura

Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro

8 giugno 2026
Ore 11:41
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Cultura

Infiorata

7 giugno 2026
Ore 15:36
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Cultura

Fumetti a Catanzaro con la testa nella Nuvola

7 giugno 2026
Ore 12:00
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Cultura

Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti

4 giugno 2026
Ore 11:41
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Cultura

A Chiaravalle Centrale il premio letterario Aurea Nox

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Cultura

Minoranze etniche, a Maida una rassegna per valorizzarle

3 giugno 2026
Ore 12:00
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Cultura

Celico, Gratteri e Veronesi al Festival delle Arti

2 giugno 2026
Ore 14:57
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Cultura

Commozione e risate per "Quel cuore che ti amava tanto"

1 giugno 2026
Ore 12:39
Commozione e risate per \"Quel cuore che ti amava tanto\"
Cultura

Premio Padule, Acri capitale di cultura

28 maggio 2026
Ore 19:59
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Cultura

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28 maggio 2026
Ore 19:52
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Cultura

Vibo, presentato il libro: ho timbrato il cartellino

27 maggio 2026
Ore 19:51
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Cultura

Al Museo Limen di Vibo l'opera tattile di Berlingieri

27 maggio 2026
Ore 12:29
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Cultura

David Cronenberg a Celico su ai e futuro del cinema

27 maggio 2026
Ore 10:21
David Cronenberg a Celico su ai e futuro del cinema
Cultura

Appunti di disincanto, le poesie di Rosario Branda

26 maggio 2026
Ore 12:16
Appunti di disincanto, le poesie di Rosario Branda
Cultura

DAVID CRONENBERG RITORNA IN CALABRIA COME PRESIDENTE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI CELICO

26 maggio 2026
Ore 09:30
DAVID CRONENBERG RITORNA IN CALABRIA COME PRESIDENTE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI CELICO

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