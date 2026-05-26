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Cultura

DAVID CRONENBERG RITORNA IN CALABRIA COME PRESIDENTE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI CELICO

Il regista David Cronenberg è tornato a Celico come presidente onorario della seconda edizione del Festival Internazionale delle Arti diretto da Donato Santeramo e Antonio Nicaso.

26 maggio, 2026
Cultura

L'Unimediterranea presenta l'offerta formativa 2026-27

23 maggio 2026
Ore 11:35
L'Unimediterranea presenta l'offerta formativa 2026-27
Cultura

Silvio Cacciatore intervista Demetrio Mannino

23 maggio 2026
Ore 07:52
Silvio Cacciatore intervista Demetrio Mannino
Cultura

Gemellaggio di voci tra Londra e Casali del Manco

22 maggio 2026
Ore 19:14
Gemellaggio di voci tra Londra e Casali del Manco
Cultura

A Cosenza la personale del fotografo Aubrey Fagon

20 maggio 2026
Ore 12:41
A Cosenza la personale del fotografo Aubrey Fagon
Cultura

Ama Calabria traccia il bilancio della stagione

20 maggio 2026
Ore 12:40
Ama Calabria traccia il bilancio della stagione
Cultura

Premio Caccuri, svelati a Torino i quattro finalisti

Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto

19 maggio 2026
Ore 11:32
Premio Caccuri, svelati a Torino i quattro finalisti
Cultura

Al Museo di Vibo focus sugli scavi di Torre Galli

18 maggio 2026
Ore 19:16
Al Museo di Vibo focus sugli scavi di Torre Galli
Cultura

Castrovillari, Filippo Veltri presenta Il brutto anatroccolo

17 maggio 2026
Ore 12:08
Castrovillari, Filippo Veltri presenta Il brutto anatroccolo
Cultura

All'Unical rivive il ricordo di Nuccio Ordine

15 maggio 2026
Ore 20:30
All'Unical rivive il ricordo di Nuccio Ordine
Cultura

Onda Mediterranea, ecco il nuovo brano di Lepera

15 maggio 2026
Ore 12:02
Onda Mediterranea, ecco il nuovo brano di Lepera
Cultura

Presentata a Vibo la Biblioteca digitale urbana

14 maggio 2026
Ore 19:00
Presentata a Vibo la Biblioteca digitale urbana
Cultura

Presentato al Mabos "I sonagli verso i confini"

12 maggio 2026
Ore 12:31
Presentato al Mabos \"I sonagli verso i confini\"
Cultura

Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere

10 maggio 2026
Ore 12:00
Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere
Cultura

Didattica a cielo aperto: una crescita interiore

10 maggio 2026
Ore 11:58
Didattica a cielo aperto: una crescita interiore
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
Cultura

L'oratore, il film girato in Calabria arriva nelle sale

7 maggio 2026
Ore 18:56
L'oratore, il film girato in Calabria arriva nelle sale
Cultura

Dal Monte Athos a Reggio l arte esplora la fede

6 maggio 2026
Ore 11:57
Dal Monte Athos a Reggio l arte esplora la fede
Cultura

Al via il progetto Borgia Community Hub

5 maggio 2026
Ore 19:00
Al via il progetto Borgia Community Hub
Cultura

"L'oratore", il film girato in Calabria arriva nelle sale

5 maggio 2026
Ore 11:49
\"L'oratore\", il film girato in Calabria arriva nelle sale
Cultura

Bisignano, terza edizione del concorso flautistico

4 maggio 2026
Ore 12:36
Bisignano, terza edizione del concorso flautistico
Cultura

A Catanzaro Fonte e Dara sulle orme di Ciampi e Pavese

2 maggio 2026
Ore 11:32
A Catanzaro Fonte e Dara sulle orme di Ciampi e Pavese

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