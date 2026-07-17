Fabbricanti di comete, la luce della cultura

L’Hospice di Cassano ospita "I fabbricanti di comete": un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che, attraverso dieci diverse discipline artistiche, porta momenti di sollievo, bellezza e vicinanza ai pazienti del reparto di cure palliative e alle loro famiglie.
Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.