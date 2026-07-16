Premio letterario Caccuri verso la XV edizione

Manca sempre meno alla 15esima edizione del Premio Letterario Caccuri, in programma dal 27 luglio al 10 agosto, nella comunità dell'alto Crotonese. A contendersi la prestigiosa Torre d’Argento, realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, saranno Tommaso Cerno, Pietro Grasso, Cecilia Sala e Luca Sommi.
Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.