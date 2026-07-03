Premio Filangieri all antropologo Vito Teti

Cultura

A Vibo Valentia, all'interno del Convitto Nazionale ''Gaetano Filangeri'' si è svolta la nona edizione dell'omonimo premio, nato per valorizzare figure che hanno dato un importante contributo culturale e civile alla nostra terra. Quest'anno il premio è stato consegnato all'antropologo Vito Teti che ha teorizzato e sviluppato il concetto, ormai noto, della ''restanza''.