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Cultura

LaC Storie, la bottega dei suoni

21 giugno, 2026
Tag
lac storie
Società

La diversita non è un limite ma un semplice dettaglio

13 giugno 2026
Ore 12:00
La diversita non è un limite ma un semplice dettaglio
Cultura

Soffia il respiro della musica al Museo di Reggio

19 giugno 2026
Ore 13:59
Soffia il respiro della musica al Museo di Reggio
Cultura

La figlia del clan, il coraggio di Giuseppina Pesce

19 giugno 2026
Ore 13:57
La figlia del clan, il coraggio di Giuseppina Pesce
Cultura

Successo a Lamezia Terme per "Giovanil... mente"

17 giugno 2026
Ore 12:32
Successo a Lamezia Terme per \"Giovanil... mente\"
Cultura

Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea

8 giugno 2026
Ore 19:00
Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea
Cultura

Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro

8 giugno 2026
Ore 11:41
Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro
Cultura

Infiorata

7 giugno 2026
Ore 15:36
Infiorata
Cultura

Fumetti a Catanzaro con la testa nella Nuvola

7 giugno 2026
Ore 12:00
Fumetti a Catanzaro con la testa nella Nuvola
Cultura

Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti

4 giugno 2026
Ore 11:41
Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti
Cultura

A Chiaravalle Centrale il premio letterario Aurea Nox

3 giugno 2026
Ore 12:00
A Chiaravalle Centrale il premio letterario Aurea Nox
Cultura

Minoranze etniche, a Maida una rassegna per valorizzarle

3 giugno 2026
Ore 12:00
Minoranze etniche, a Maida una rassegna per valorizzarle
Cultura

Celico, Gratteri e Veronesi al Festival delle Arti

2 giugno 2026
Ore 14:57
Celico, Gratteri e Veronesi al Festival delle Arti
Cultura

Commozione e risate per "Quel cuore che ti amava tanto"

1 giugno 2026
Ore 12:39
Commozione e risate per \"Quel cuore che ti amava tanto\"
Cultura

Premio Padule, Acri capitale di cultura

28 maggio 2026
Ore 19:59
Premio Padule, Acri capitale di cultura
Cultura

Altilia, Conte e Mediocrati contro lo spopolamento

28 maggio 2026
Ore 19:52
Altilia, Conte e Mediocrati contro lo spopolamento
Cultura

Vibo, presentato il libro: ho timbrato il cartellino

27 maggio 2026
Ore 19:51
Vibo, presentato il libro: ho timbrato il cartellino
Cultura

Al Museo Limen di Vibo l'opera tattile di Berlingieri

27 maggio 2026
Ore 12:29
Al Museo Limen di Vibo l'opera tattile di Berlingieri
Cultura

David Cronenberg a Celico su ai e futuro del cinema

27 maggio 2026
Ore 10:21
David Cronenberg a Celico su ai e futuro del cinema
Cultura

Appunti di disincanto, le poesie di Rosario Branda

26 maggio 2026
Ore 12:16
Appunti di disincanto, le poesie di Rosario Branda
Cultura

DAVID CRONENBERG RITORNA IN CALABRIA COME PRESIDENTE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI CELICO

26 maggio 2026
Ore 09:30
DAVID CRONENBERG RITORNA IN CALABRIA COME PRESIDENTE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DI CELICO
Cultura

L'Unimediterranea presenta l'offerta formativa 2026-27

23 maggio 2026
Ore 11:35
L'Unimediterranea presenta l'offerta formativa 2026-27

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