Vibo, presentato il libro: ho timbrato il cartellino
a Vibo Valentia la presentazione del libro “Ho timbrato il cartellino” scritto da Sabrina Caglioti. Il volume ripercorre i sogni dell'infanzia dell'autrice fino ad arrivare all'entrata nel mondo del lavoro, segnata dalla ricerca di una propria dimensione personale.
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto