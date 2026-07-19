L'orchestra di Laureana di Borrello trionfa a Vienna
È tornata trionfante l’orchestra giovanile di Laureana di Borrello dal World Orchestra Festival di Vienna. La formazione calabrese guidata dal maestro Maurizio Managò ha conquistato infatti il Platinum Award.
Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.