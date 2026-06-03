Minoranze etniche, a Maida una rassegna per valorizzarle
È stata la frazione di Vena di Maida, in provincia di Catanzaro, ad ospitare la 31esima edizione della Rassegna culturale folcloristica per la valorizzazione delle minoranze etniche. Un evento che ha coinvolto diverse scuole per salvaguardare la storia delle comunità minoritarie presenti nel sud Italia. Francesco Graziano
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto