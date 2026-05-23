L'Unimediterranea presenta l'offerta formativa 2026-27
Un’Università Mediterranea sempre più attrattiva, con immatricolazioni in crescita, nuovi corsi di laurea e investimenti su ricerca e servizi agli studenti. Presentata della nuova offerta formativa 2026-2027 dell’Ateneo reggino
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto