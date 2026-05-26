Appunti di disincanto, le poesie di Rosario Branda
Già direttore di Confindustria Cosenza e oggi assessore alle attività produttive di Palazzo dei Bruzi, Rosario Branda, che ha al suo attivo anche diverse pubblicazioni su temi di economia e di enogastronomia, ha presentato il suo ultimo libro: Appunti di disincanto. Si tratta di una raccolta di poesie
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto