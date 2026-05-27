Al Museo Limen di Vibo l'opera tattile di Berlingieri
Al Museo di arte contemporanea Limen di Vibo Valentia è stata presentata la versione tattile di un’opera del maestro Cesare Berlingieri pensata per la fruizione da parte dei non vedenti. Un modo per rendere l’arte accessibile a tutti
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto