A Chiaravalle Centrale il premio letterario Aurea Nox
È andata in scena a Chiaravalle Centrale la seconda edizione del Premio letterario internazionale Aurea Nox che ha richiamato nel centro catanzarese autori provenienti da diverse parti d'Italia. Peculiarità dell'iniziativa, una sezione dedicata agli scrittori detenuti.
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto