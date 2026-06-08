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Cultura

Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea

Si sono celebrate oggi, a Milano, le esequie in forma laica del professor Ermanno Arslan, celebre archeologo e numismatico, il cui nome profondamente legato alla cittàdi Vibo Valentia. A lui si deve infatti la scoperta della laminetta orfica, custodita nel Museo archeologico nazionale della città. 

8 giugno, 2026
Tag
vibo valentia
Cultura

Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro

8 giugno 2026
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Cultura

Infiorata

7 giugno 2026
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7 giugno 2026
Ore 12:00
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4 giugno 2026
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3 giugno 2026
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3 giugno 2026
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2 giugno 2026
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27 maggio 2026
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27 maggio 2026
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27 maggio 2026
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23 maggio 2026
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20 maggio 2026
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20 maggio 2026
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19 maggio 2026
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