Addio ad Arslan, scopritore della laminetta aurea

Si sono celebrate oggi, a Milano, le esequie in forma laica del professor Ermanno Arslan, celebre archeologo e numismatico, il cui nome profondamente legato alla cittàdi Vibo Valentia. A lui si deve infatti la scoperta della laminetta orfica, custodita nel Museo archeologico nazionale della città.
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto