Cosenza, Libri in Comune con Antonio e Andrea Monda
Singolare appuntamento a Cosenza con Libri in Comune. Ospite lo scrittore Antonio Monda che a Palazzo dei Bruzi ha presentato l'ultimo capitolo della sua saga su New York. Con lui anche il fratello Andrea Monda, direttore dell'Osservatore Romano.
Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.