Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cultura>L'archeologia salvata to...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

L'archeologia salvata torna a splendere a Vibo

A Vibo Valentia, un’altra culla di civiltà antiche, inaugurata la mostra Archeologia salvata, con l’esposizione di reperti che erano stati rubati e che sono stati recuperati dai militari dell’Arma.

26 luglio, 2026
Tag
museo vibo valentia · carabinieri · archeologia
Società

Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro

23 luglio 2026
Ore 18:41
Da lido al centro storico, estate di eventi a Catanzaro
Cultura

Cosenza, Libri in Comune con Antonio e Andrea Monda

26 luglio 2026
Ore 12:00
Cosenza, Libri in Comune con Antonio e Andrea Monda
Cultura

La Carcara di Caria su LaC Storie

26 luglio 2026
Ore 05:19
La Carcara di Caria su LaC Storie
Cultura

Cortometraggio Dove tutto è cominciato

21 luglio 2026
Ore 10:45
Cortometraggio Dove tutto è cominciato
Cultura

Locri-Epizephiri, in corso una nuova campagna di scavi

19 luglio 2026
Ore 12:20
Locri-Epizephiri, in corso una nuova campagna di scavi
Cultura

La vedova allegra, l'operetta illumina la Rendano Arena

19 luglio 2026
Ore 12:00
La vedova allegra, l'operetta illumina la Rendano Arena
Cultura

L'orchestra di Laureana di Borrello trionfa a Vienna

19 luglio 2026
Ore 12:00
L'orchestra di Laureana di Borrello trionfa a Vienna
Cultura

Fabbricanti di comete, la luce della cultura

17 luglio 2026
Ore 12:51
Fabbricanti di comete, la luce della cultura
Cultura

Premio letterario Caccuri verso la XV edizione

16 luglio 2026
Ore 12:08
Premio letterario Caccuri verso la XV edizione
Cultura

Invasioni a Cosenza, un cartello di super big

15 luglio 2026
Ore 18:51
Invasioni a Cosenza, un cartello di super big
Cultura

Con LaC Storie viaggio a Gallicianò

12 luglio 2026
Ore 05:21
Con LaC Storie viaggio a Gallicianò
Cultura

Presto l'Ecce homo di Antonello da Messina a Reggio

10 luglio 2026
Ore 11:22
Presto l'Ecce homo di Antonello da Messina a Reggio
Cultura

Unical, dieci settori scientifici sul podio Anvur

9 luglio 2026
Ore 11:28
Unical, dieci settori scientifici sul podio Anvur
Cultura

Borghi da riscoprire, parte lo Scalia fest

6 luglio 2026
Ore 11:16
Borghi da riscoprire, parte lo Scalia fest
Cultura

Conclusa l'edizione 2026 di Calabria in Fabula

5 luglio 2026
Ore 17:57
Conclusa l'edizione 2026 di Calabria in Fabula
Cultura

Premio Filangieri all antropologo Vito Teti

3 luglio 2026
Ore 09:19
Premio Filangieri all antropologo Vito Teti
Cultura

Stretto Contemporaneo, il ministro Giuli a Reggio

2 luglio 2026
Ore 19:05
Stretto Contemporaneo, il ministro Giuli a Reggio
Cultura

Il significato dell'Abitare in mostra a Cosenza

29 giugno 2026
Ore 12:09
Il significato dell'Abitare in mostra a Cosenza
Cultura

San Paolo a Reggio e il miracolo della colonna ardente

29 giugno 2026
Ore 12:05
San Paolo a Reggio e il miracolo della colonna ardente
Cultura

Successo per la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit

Si è conclusa con successo la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit, importante evento dedicato agli amari, ai liquori, ai distillati, al vino e al food che ha richiamato l'attenzione di numerose aziende produttrici e di un vasto pubblico.

28 giugno 2026
Ore 11:08
Successo per la terza edizione del Fuscaldo Sun Spirit
Cultura

Salvatore Cauteruccio torna con il singolo Domani

28 giugno 2026
Ore 11:05
Salvatore Cauteruccio torna con il singolo Domani

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - Trattoria da Zia Lina

LaC Storie - Trattoria da Zia Lina

Arbëria News

Playlist - Arberia news

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Caraffa, la lingua arbereshe sale in cattedra

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

L'arte di Enzo Palazzo nei vicoli di Cassano

L'arte di Enzo Palazzo nei vicoli di Cassano