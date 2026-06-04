Premio letterario Caccuri: svelati i quattro finalisti
“Bellezze della Calabria, Identità e Turismo Culturale”: questo il tema dell'evento promosso a Falerna dalla Discover Italy Foundation. Un momento di confronto a più voci durante il quale sono stati svelati i quattro finalisti del Premio Letterario Caccuri.
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto