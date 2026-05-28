Altilia, Conte e Mediocrati contro lo spopolamento
Ad Altilia, sempre nel cosentino, questa mattina c’è stato il taglio del nastro del nuovo punto vendita Contè e del nuovo sportello Mediocrati. Venticinque i posti di lavoro che l’apertura del supermercato ha garantito in una battaglia contro lo spopolamento delle aree interne.
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto