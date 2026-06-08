Tra storia e diritto, ecco l'ultimo libro di Ferraro
A Catanzaro la presentazione del nuovo libro del giurista Federico Ferraro, “Orientarsi nel presente. Antologia sociale di attualità, diritto e storia”, che propone una riflessione ampia sui cambiamenti della società contemporanea
Svelati, in occasione del Salone Internazionale del libro di Torino, i quattro finalisti della XV edizione del Premio Letterario Caccuri la cui finale è in programma nel borgo dell'alto Crotonese il prossimo mese di agosto