Al via i lavori per la nuova seggiovia a Gambarie

A Santo Stefano in Aspromonte riparte la sfida per il rilancio di Gambarie. Il sindaco Francesco Malara annuncia l’avvio dei lavori della nuova seggiovia e conferma i progressi sul cantiere della Gallico-Gambarie.

26 settembre, 2025
Gambarie
